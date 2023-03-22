Birkan Uzun’un adı Selvili Tepe'de yaşatılıyor

Selvili Tepe’nin ismi Birkan Uzun’un adının yaşatılması amacıyla "Birkan Uzun Selvili Tepesi" olarak değiştirildi

Birkan Uzun'un adının yaşatılması amacıyla KKTC'nin en yüksek noktası olan Selvili Tepe, "Birkan Uzun Selvili Tepesi" olarak yeniden isimlendirildi.Bu çerçevede bugün Selvili Tepe'de Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Birkan Uzun’un ailesinin katılımıyla tören düzenlendi.Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, Birkan Uzun’un adını yaşatmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC’nin en yüksek noktası olan Selvili Tepe’nin adının Birkan Uzun Selvili Tepesi olarak değiştirildiğini söyledi.Birkan Uzun’un adının tüm haritalarda, coğrafya kitaplarında ve diğer konularda işleneceğini dile getiren Üstel, “Birkan Uzun’un ismini ölümsüzleştiriyoruz” dedi.KKTC’ye uygulanan ambargolara rağmen gençlerin farklı alanlarda dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmalarıyla isimlerini duyurduklarını ve hedeflerine ulaşmak için çaba gösterdiklerini belirten Üstel, Birkan Uzun’un da 7 kıta 7 zirve hedefiyle tırmandığı zirvelerde KKTC bayrağını dalgalandırmayı hedeflediğini söyledi.Uzun’un beş kıtada hedefine ulaştığını dile getiren Üstel, dolaysıyla hükümetin Uzun’un ismini yaşatmak amacıyla Bakanlar Kurulu’nda konuyu görüşüp değerlendirdiğini ve alınan kararın bugün uygulandığını belirtti.Birkan Uzun’un çalışkanlığının, ülke sevgisinin hedeflerine ulaşmak için mücadeleden vazgeçmemesinin gurur verici olduğunu söyleyen Üstel, KKTC bayrağını dalgalandırmak için verdiği mücadelenin tüm gençlere örnek olması temennisinde bulundu.“Birkan Uzun gönüllerimizde yaşıyor” diyen Üstel, gelecek ay dağcılık alanında bir etkinliğin Birkan Uzun anısına düzenleneceğini belirtti.-ArıklıBayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Birkan Uzun’un ülkenin yetiştirdiği önemli değerlerden biri olduğunu söyleyerek, 7 kıta 7 zirve hedefiyle KKTC bayrağını dalgalandırmayı hedeflediğini, eğitim ve çalışma hayatının başarılarla dolu olduğunu belirtti.“Birkan Uzun spora ve bayrağına aşıktı” diyen Arıklı, onun adını yaşatmak için Başbakan Üstel’in önerisiyle Bakanlar Kurulu’nun Selvili Tepe’nin adını Birkan Uzun Selvili Tepesi olarak değiştirdiğini ifade etti.Birkan Uzun’un adının tarihler boyu yaşayacağını söyleyen Arıklı, coğrafya kitaplarında yer alacağını belirtti.Arıklı, “Birkan Uzun’un azmi ve kararlılığı yetişen nesillere örnek olmalı” ifadelerini kullandı.-UzunBirkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun da, Selvili Tepe’nin adının Birkan Uzun Selvili Tepesi olarak değiştirilmesi kararından mutluluk duyduklarını belirtti.Birkan Uzun’un hedef ve idealleriyle ambargolara isyan ettiğini dile getiren Uzun, 7 kıta 7 zirve hedefine ulaşan ilk Kıbrıslı Türk olmak istediğini ancak nasip olmadığını kaydetti.Uzun, Birkan Uzun’un başarı azmi ve kararlılığının örnek olması ve ideallerinin yaşatılması amacıyla Selvili Tepe’ye adının verildiğini söyleyerek, gelecek nesillere ilham olması temennisinde bulundu.Uzun, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.