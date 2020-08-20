Dikkatsizliği pahalıya mal oldu

Yenikent’te aracıyla seyreden 19 yaşındaki genç, sağ şeride geçti ve karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı

Gönyeli Yenikent’te Belediye Bulvarı üzerinde dün günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Kaza dün saat 01.20 raddelerinde Gönyeli Yenikent’te Belediye Bulvarı'nda meydana geldi.LU 703 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru süratli bir şekilde kullanan Lefkoşa’da sakin 19 yaşındaki Ayşe Dilara Öztürk, yolun sola virajlanan kısmına geldiğinde, sağ şeride geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Lefkoşa’da sakin 52 yaşındaki Şerife Yaman yönetimindeki LF 666 plakalı salon araçla çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle yol içerisinde savrulan LU 703 plakalı araç, LF 666 plakalı aracın sağ arka yan kısmına aracının sol arka kısmı ile de çarptı.Kaza sonucu yaralanan LF 666 plakalı araç sürücüsü Şerife Yaman, kaldırıldığı LDH Acil Servis’te yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildi.