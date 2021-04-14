Karantinadan kaçışa 22 bin TL ceza

Karantinadan kaçıp YDP kurultayına oy vermeye giden Aydoğan Yılmaz'a 22 bin TL ceza kesildi. Karantinadan kaçışıyla ilgili “Bindim arabama gittim” diye konuşan Yılmaz, “Olayın bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum” dedi





Erçin SELASİYE

Koronavirüs vakası tespit edilen bir kişiyle temaslı olması nedeniyle ev karantinasına alınan ve karantinadan kaçarak YDP kurultayında oy kullanmaya gittiği ortaya çıkan Aydoğan Yılmaz'a, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından 22 bin TL ceza kesildi.

YDP’nin Mağusa ilçe yönetiminde olan ve Maraş sağlık ocağında kapıcı olarak görev yapan Aydoğan Yılmaz, 14 gün otel karantinasında tutulacak.

53 yaşındaki Aydoğan Yılmaz, dün katıldığı bir programda açıklamada bulundu.

3 Nisan’da temaslının temaslısı olduğunu söyleyen Aydoğan Yılmaz, testini yaptırdığını ve negatif çıktığını anlattı.

Sağlık Bakanlığı’ndan arandığını ve kendisine “Evine git, valizini hazırla biz sizi arayacağız” denildiğini söyleyen Aydoğan Yılmaz, ancak bu rağmen kimsenin gelmediğini ifade etti.

Aydoğan Yılmaz “Cuma gün tekrar test yaptırdım. Çünkü ayın 1’inde 2’sinde temaslı olduğum ve 10 günü doldurduğum için tekrar test yaptırdım. Cumartesi bir daha yaptırdım o da negatif çıktı. Cumartesi testim negatif çıkınca gideyim kurultayda oyumu vereyim dedim” diye konuştu.

Aydoğan Yılmaz “Kurultaya nasıl gittiniz?” sorusuna “Bindim arabama gittim” yanıtı verdi. Yılmaz “Baypas ameliyatı olduğum için çift aşılıyım, çift negatifliyim. O zaman aşı beni koruyor ben de onun için gittim” dedi.

Kendisini şikayet edenin Bertan Zaroğlu olduğunu belirten Aydoğan Yılmaz “Şikayet etsin ama bunun hesabını seçimlerde Bertan Zaroğlu’na soracağım” diye konuştu.

Oy kullandıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından gece 01.00’da karantina oteline götürüldüğünü söyleyen Aydoğan Yılmaz “Özür dilerim ama ben bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum. 22 bin TL ceza yedim. Bu kadar olacağını bilmiyordum bilseydim çıkmazdım” dedi.



