Dövizin ateşi düşmüyor

Dövizde yükseliş durmak bilmiyor. Sterlin 9.88’e, Euro 8.80’e, Dolar da 7.35’e çıktı







Döviz yükseliyor, Türk Lirası’nın erime süreci durmuyor. Sterlin dün 9.88’e, Euro 8.80’e, Dolar da 7.35’e çıktı.

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin yanı sıra son günlerde aşırı oranda yükselen döviz, vatandaşın alım gücünü yerle bir etti.

Hayat pahalılığının artmasına da neden olan dövizdeki bu yükselme, alım gücü düşen vatandaşın paniğini daha da artırdı.

Dövizdeki bu yükselişle birlikte mal ve hizmet fiyatları da artıyor ve bu durum vatandaşı zor duruma sokuyor.

2017 yılı verilerine göre; 4.4 TL olan 1 Sterlin 2020 yılına girildiğinde 9.6’ya yükselmişti.

2017 yılında 1 Euro , 4.1 TL iken, 2020 yılında bu rakam 8.6 oldu.

Dolarda da dramatik bir artış yaşadı. 1 Amerikan Doları, 2017 yılında 3.4 TL iken; 2020 yılında 7.3 TL oldu.

