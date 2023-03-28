Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye yine Lefkoşa'da

Devlet Piyangosu'nun 28 Mart 2023 Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satılan ‘’07204’’ numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mart 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "07204" numaralı bilete isabet etti. Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 8 Nisan tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 500 Bin TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu da vurgulandı.500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07204
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
79990
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
58015
71487
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09205
44285
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07451
41046
75257
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05809
28088
40893
56639
73667
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16840
38428
44933
59774
61608
69546
70504
72413
72426
75507
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16593
18550
27667
28054
31553
34432
37593
46406
49764
50909
51414
58935
68910
77591
78765
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
00204
01204
02204
03204
04204
05204
06204
07004
07104
07200
07201
07202
07203
07205
07206
07207
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07209
07214
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07234
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07264
07274
07284
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07304
07404
07504
07604
07704
07804
07904
08204
09204
17204
27204
37204
47204
57204
67204
77204
Son 3 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
757
806
Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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58
Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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