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1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu

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Federasyona bağlı 9 dernekten 99 sporcunun yarıştığı 2023 Kickboks Ligi 1.Ayak Müsabakaları ve 1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası 1’incisi 115 Puanla Erdem Akademi Spor Derneği oldu

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1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
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2023 Kickboks Ligi 1.Ayak Müsabakaları ve 1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks lider Kupası, 26 Mart 2023, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda büyük bir katılım ile yapıldı.
Sporcuların yapılan sağlık kontrolünden sonra, Açılış Törenine geçildi. Törende Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitiren soydaşlarımız ile sporcu öğrencilerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Federasyon Başkanı Niyazi Demirel’in konuşmasına müteakip müsabakalara geçildi.
Alt Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar kategorilerinde, Müzical Form, Point Fighting ve LightContact disiplinlerinde yapılan ve Federasyona bağlı 9 dernekten 99 sporcunun yarıştığı Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve 1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası’nı kazanan takımlara kupaları Federasyon yetkilileri, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Dr. Fazıl Küçük’ün gelini Bilge Küçük tarafından verildi.
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası 1’incisi 115 Puanla Erdem Akademi Spor Derneği, 2’ncisi 114 Puanla Gazimağusa İhtisas Spor Derneği ve 3’üncüsü 59 Puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği oldu. 2023 Kickboks Ligi 1 Ayak Müsabakaları sonunda derneklerin puan durumu aşağıdaki gibidir;
 
 
2023 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI VE PUAN DURUMU
DERNEKLER 1.AYAK 2.AYAK 3.AYAK 4.AYAK 5.AYAK GENEL
  1. ERDEM AKADEMİ SPOR DERNEĞİ
 115 PUAN
  1. GAZİMAĞUSA İHTİSAS SPOR DERNEĞİ
 114 PUAN
  1. ŞİMŞEK SAVUNMA SANATLARI DERNEĞİ
 59 PUAN
  1. GÜZELYURT BULUT SPOR DERNEĞİ
 39 PUAN
  1. CENGİZKÖY SPOR DERNEĞİ
 24 PUAN
  1. GİRNE GENÇLER BİRLİĞİ SAVUNMA SANATLARI DERNEĞİ
 13 PUAN
  1. CYPRUS BULL AND LİON SPOR DERNEĞİ
 12 PUAN
  1. LEFKOŞA SAVUNMA SANATLARI DERNEĞİ
 10 PUAN
  1. OTTOMAN FIGHT SPOR DERNEĞİ
 7 PUAN
 
 
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