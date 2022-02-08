Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Güzelyurt'ta

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiyesi bu akşam çekildi.
Güzelyurt bayisi Aydın Yazar’ın sattığı büyük ikramiye 59156 numaralı bilete isabet etti.
Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği bir sonraki çekilişi, 18 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.
Bu akşam yapılan çekilişte kazanan numalar ise şöyle:08 February 2022 – PİYANGO ÇEKİLİŞİ
375,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
59156
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
36290
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
77692
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18664
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16502
78242
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02195
23252
39842
46862
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
13668
18940
26501
30162
33000
35123
45234
51582
77439
78317
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17866
19821
21290
24792
26456
29158
32863
35594
36413
42204
55370
57977
58858
64556
75495
375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
09156
19156
29156
39156
49156
50156
51156
52156
53156
54156
55156
56156
57156
58156
59056
59106
59116
59126
59136
59146
59150
59151
59152
59153
59154
59155
59157
59158
59159
59166
59176
59186
59196
59256
59356
59456
59556
59656
59756
59856
59956
69156
79156
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
509
996
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28
82
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
2
5