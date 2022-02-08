Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Güzelyurt'ta

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiyesi bu akşam çekildi.

Güzelyurt bayisi Aydın Yazar’ın sattığı büyük ikramiye 59156 numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği bir sonraki çekilişi, 18 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.

Bu akşam yapılan çekilişte kazanan numalar ise şöyle:

5915636290776921866416502782420219523252398424686213668189402650130162330003512345234515827743978317178661982121290247922645629158328633559436413422045537057977588586455675495091561915629156391564915650156511565215653156541565515656156571565815659056591065911659126591365914659150591515915259153591545915559157591585915959166591765918659196592565935659456595565965659756598565995669156791565099962882