Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.



Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 22126 numaralı bilete isabet ederek devretti.



Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 700 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 29 Eylül 2021 itibarıyla satışa sunulacak.

Devlet Piyangosu'nda ikramiye kazanan numaralar

350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22126

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

58729

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

76953

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00968

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16726

17540

23542

57921

76144

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06100

09819

20637

24523

32496

50906

51229

60732

61254

65570

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01842

08794

09715

10543

17392

20231

20876

24579

35222

54361

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03442

08924

14340

15199

20369

24674

30692

35537

44259

45166

60853

62412

63555

70455

79275

350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

02126

12126

20126

21126

22026

22106

22116

22120

22121

22122

22123

22124

22125

22127

22128

22129

22136

22146

22156

22166

22176

22186

22196

22226

22326

22426

22526

22626

22726

22826

22926

23126

24126

25126

26126

27126

28126

29126

32216

42126

52126

62126

72126

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

278

702

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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59

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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