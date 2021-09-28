Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 22126 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 700 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 29 Eylül 2021 itibarıyla satışa sunulacak.
Devlet Piyangosu'nda ikramiye kazanan numaralar
350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22126
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
58729
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
76953
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00968
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16726
17540
23542
57921
76144
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06100
09819
20637
24523
32496
50906
51229
60732
61254
65570
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01842
08794
09715
10543
17392
20231
20876
24579
35222
54361
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03442
08924
14340
15199
20369
24674
30692
35537
44259
45166
60853
62412
63555
70455
79275
350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
02126
12126
20126
21126
22026
22106
22116
22120
22121
22122
22123
22124
22125
22127
22128
22129
22136
22146
22156
22166
22176
22186
22196
22226
22326
22426
22526
22626
22726
22826
22926
23126
24126
25126
26126
27126
28126
29126
32216
42126
52126
62126
72126
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
278
702
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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59
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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