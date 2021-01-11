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Derviş Canaltay'dan hodri meydan

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Derviş Canaltay'dan hodri meydan
Ulusal Birlik Partisi’nin Meclis Başkanlığı seçimine ret oyu alan Resmiye Eroğlu Canaltay’ın oğlu Derviş Canaltay sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.
Derviş Canaltay: Bu memleket ne 2800 oy alığ destekçilerini korkup satanlara, ne fetö örgütüne destek verip hacı olanlara, ne de puro kaçakçılarına kalacak, hodri meydan seçimde görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.
Derviş Canaltay daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.
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