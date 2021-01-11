Kardeşini yangından kurtaran 7 yaşındaki minik kahraman

Tennessee’de üç çocuğuyla birlikte yaşayan Nicole ve Chris Davidson çiftinin evinde yangın çıktı. Neyseki her ikisi de eski itfaiyeci olan çift, yangına kısa sürede müdahale etti

Ancak çift, alevlere yakın olan çocukları yakaladı. Nitekim oturma odasını saran alevler nedeniyle küçük kızlarının yatak odasına ulaşmakta güçlük çektiler

Nicole ve kocası Chris, odaları yangına en yakın olduğu için önce Eli ve iki yaşındaki kardeşi Elijah’ı almaya gittiler.

İki erkek çocuklarını dışarı çıkaran çift, küçük kızlarına ulaşmanın bir yolunu bulmaya çalıştılar

Ardından baba Chris Davidson, 7 yaşındaki oğlu Eli’ye destek verdi ve pencereden odaya girmesini sağladı

Oldukça cesur olan Eli, henüz 22 aylık olan kız kardeşini yangından kurtardı. Yaşadıklarını anlatan Eli Davidson;

“Babam önce camı kırdı. Ben yapamam dedim ama babam yanımda olduğunu söyledi. Korktum ama kız kardeşimin ölmesini istemedim” dedi.

Eli’nin kız kardeşini kurtardığı anı hatırlayan Chris, CNN’e şunları söyledi;

“Duman ve ateş o kadar yoğundu ki odaya ulaşmamın hiçbir yolu yoktu. Ona pencereden ulaşmak için dışarı çıktık ama odaya erişmemi sağlayacak hiçbir şey bulamadım. Eli’yi kaldırdım. Böylece içeri girip kardeşini beşiği ile tutabildi. Eli ile gurur duyuyoruz. Birçok yetişkinin yapamayacağı bir şey yaptı”

Yangında hiçbir aile üyesi zarar görmedi ancak ailenin evi ve eşyaları tamamen kül oldu. Chris “Sahip olduğumuz her şeyi kaybettik. Tüm hayatımız o evin içindeydi. Üç arabamız da yangında zarar gördü. Hiçbir şeyimiz kalmadı” dedi

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi; ancak yetkililer yangının elektrik nedeniyle çıkmış olabileceğinden şüpheleniyor.