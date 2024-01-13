Denktaş anılıyor

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 12’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle bugün törenlerle anılacak.
Denktaş için ilk tören, Anıt Mezarı’nda yapılacak. Tören saat 10.08’de başlayacak.
Denktaş için daha sonra AKM’de tören düzenlenecek. Tören, saat 10.45’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.
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