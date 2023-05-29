“Değişimin öncüsü olacağız”

CTP’nin milletvekili adayı Sami Özuslu, toplumu değiştirecek ve dönüştürecek kadroların CTP’de olduğuna vurgu yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde milletvekili adayı olan Sami Özuslu, önümüzdeki dönemde toplumu geliştirecek ve ileriye taşıyacak adımları hep birlikte atacaklarını söyledi.

CTP heyeti ve milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran’da yapılacak ara seçim için çalışmalarını sürdürüyor. Özuslu, Girne’de çeşitli köy ziyaretlerinde bulunarak halkla sohbet etme fırsatı buldu. Gezdiği köylerde yurttaşlardan büyük ilgi gören Sami Özuslu, toplumu değiştirecek ve dönüştürecek kadroların CTP’de olduğuna vurgu yaptı.

Köy gezileri esnasında yurttaşlara hitap eden CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, ülkenin adeta sorun yumağı haline geldiğini söyledi ve bu sorunları çözecek kadroların CTP’de olduğunu ifade etti. Demokrasinin dışında yaşanan gelişmelerle oluşan atama bir hükümetle ülkenin yönetildiğini vurgulayan Özuslu, “Bunun sonuçlarını ekonomik, sosyal ve politik olarak hepimiz yaşıyoruz. Gençler ülkede kalamıyor. Ekonomik çarklar dönmüyor” dedi. 25 Haziran’dan sonra yepyeni bir dönemin başlayacağına işaret eden Özuslu, “Biz toplumu geliştirecek ve ileriye taşıyacak adımları hep birlikte atacağız” dedi. Gezdiği yerlerde oldukça güzel geri dönüşler aldığını kaydeden Özuslu, seçimi kazanarak yeni bir dönemin başlangıcına imza atacaklarını belirtti.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da, 25 Haziran’daki ara seçimden sonra yeni bir dönemin başlayacağını söyledi ve bu dönemdeki değişim ve dönüşümün öncüsü olacaklarını vurguladı. Ülkede büyük krizler olduğunu ve bu krizleri aşmak için ortak akla ihtiyaç duyduklarının altını çizen Asım Akansoy, bu sebeple Özuslu’yu aday gösterdiklerini söyledi ve seçimi kazanacaklarını ifade etti.

