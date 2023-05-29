Solmaz Şahin, yeni kitabını okurları için imzaladı

Kişisel gelişim uzmanı ve yazar Solmaz Şahin yeni kitabını Merit Liman Casino’da imzaladı

Kişisel gelişim ve bilinç altı dönüşüm uzmanı, eğitmen ve yazar Solmaz Şahin Derin Yol’dan sonra yeni kitabı Onun Adı Hayat’ın imza günleri için Kuzey Kıbrıs’a geldi.Merit Liman Casino’nun başarılı Halkla İlişkiler Müdürü Vesile Tanrıöver’in düzenlediği ve profesyonel ekibinin de katıldığı organizasyonda keyifli dakikalar yaşandı.Profesyonel yaşam koçluğu da yapan Solmaz Şahin, 1 Haziran’a kadar Girne’de danışanlarıyla ve okurlarıyla buluşmaya devam edecek.