Değirmenlik-Çataldere Göleti ile Tatlısu Sulama Göleti'nin ıslah çalışmaları başladı

Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından göletlerin ıslahı için gönderilen iki adet ekskavatör, adaya geldi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Değirmenlik Belediyesi ve Mineraliköy Kooperatifi işbirliğinde başlatılan Değirmenlik-Çataldere Göleti'nin ıslah çalışmalarını Bakan Oğuz yerinde inceledi.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz göletlerin ıslah çalışmaları esnasında yaptığı açıklamada, amaçlarının ülkedeki su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak olduğunu dile getirdi.Oğuz, göletlerdeki yağmur sularını muhafaza ederek gerek tarım alanında gerekse farklı alanlarda kullanmanın önemine değinerek, hem yer altı sularına olan katkısı hem de doğaya olan katkısı yanında orman yangınlarını söndürme esnasında özellikle denize uzak olan yerlerde bu göletlerin çok büyük su kaynağı teşkil ettiğine vurgu yaptı.Bakan Oğuz, ülkedeki su yönetimi kapsamında bakanlık olarak Su Dairesi ile birlikte göletler ve dere yataklarının temizliği ve ıslahı ile ilgili çalışma başlatıldığını duyurdu.Oğuz, daha önce temizlenerek ıslahı yapılan birçok göletin su tutumu olduğunu ve bunun mutluluk verici olduğunu söyledi.Değirmenlik Belediyesi ve Minareliköy Kooparatifi’nden gelen talep doğrultusunda bu göletlerin fiziki şartlarının uygun olmasından dolayı bu çalışmayı başlattıklarını belirten Oğuz, ''Türkiye Cumhuriyeti ülkemize gölet temizliği için iki adet ekskavatör gönderdi. Bu çalışmalarımız tamamlanana kadar bu ekskavatörler burada kalacaktır. Önce Değirmenlik-Çataldere Göleti, sonra Tatlısu Sulama Göleti ıslah edilecek. Bu göletin bu bölgede çok önemli bir fonksiyonu var.” dedi.Göletlerin temizlenerek ıslah edilmesi tarımsal faaliyetlerin yapılması, suyun ekonomiye değer katması ve diğer ihtiyaçların giderilmesi anlamında çok büyük bir değer olduğunu söyleyen Oğuz, “Yer altı sularının azaldığı ve tarımsal faaliyetlerde kuyu sularının yetersiz kaldığı bir ortamda yağmur sularının tutulması ve kaynak olarak kullanılması çok önemlidir. Bugün bu bölgeyi ıslah ederken Değirmenlik Belediyesi ve Minareliköy Kooperatifi'nin yardımlarından dolayı teşekkür ederiz'' dedi.İş birliğinin önemine değinen Bakan Oğuz, Su Dairesi'nin teknik personellerinin gece gündüz çalışarak planlama yaptığını, herkesin amacının kısa sürede göletlerin temizlenerek kapasitelerinin artırılması olduğunu söyledi.Su Dairesi'nin yürüttüğü çalışmalarda göletlerin içerisinde yaklaşık 45-50 m'lik dolgu biriktiğine dikkat çeken Oğuz, bu alanların temizlenmesi yönünde 20 yıl sonra adım atıldığının altını çizdi.Bakan Oğuz, Değirmenlik-Çataldere Göleti yanında Tatlısu Sulama Göleti'nin de 1975 yılından beri ıslah edilmediğini, daha önce yapılan gölet ıslahlarında başarılı sonuçlar alındığını hatırlatarak, bu göletlerin yeraltı suları için büyük önem taşıdığını söyledi.Amaçlarının yağmur sularının mevcut göletlerin hafızalarında tutmayı, hem tarım alanında hem de ekonomik anlamda tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanımını sağlamak olduğunu belirtti. Yer altı su kaynaklarının ülke için çok önemli olduğunu söyleyen Oğuz, göletlerin bu yüzden tarımsal faaliyetlerin karşılanmasında önemli bir kaynak olduğunu belirtti.Bakan Oğuz, göletlerin ıslahı için 2 adet ekskavatör sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, TC Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye teşekkür etti.Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'a bölgede başlatmış olduğu çalışmalar için teşekkür etti.Karavezirler, Değirmenlik-Çataldere Göleti'nin 20 yıldır ıslah edilmediğine dikkat çekerek, başlatılan temizlik çalışmalarının bir buçuk ay gibi kısa süre içerisinde sonuçlanacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.Kış ayında göletin su toplaması ile bölge halkına çok faydası olacağını belirten Karavezirler, Minareliköy Kooperatifi'nin bir çalışma başlattığını, bölgede bulunan zeytin ağaçlarının olduğu yerlere su boruları döşendiğini ve buradan bölgedeki zeytinlere su takviyesi yapılarak zeytin ağaçlarının daha verimli ve kaliteli olacağını söyledi.Çataldere Göleti Sulama Birliği Başkanı Durali Güçlüsoy da yaptığı konuşmada, Çataldere Göleti'nin faaliyete geçtiği günden bugüne ilk kez kapsamlı bir temizlik ve ıslah çalışması yapıldığını dile getirerek, geçtiğimiz yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi ve Minareliköy Kooperatifi Şirketi katkıları ile 650 dönüm zeytin bahçesi damlama sulama projesi kapsamında damlama sulamaya geçildiğini belirtti.Güçlüsoy, ''Çataldere göletinin temizlenmesi damlama sulama projesine katkı, doğamıza ve yeraltı sularına takviye, hepsinden önemlisi ise olası bir yangın esnasında havadan müdahale yapacak olan hava araçlarına ulaşılabilir su kaynaklarını hazır halde tutmasıdır. Bu bağlamda Çataldere Göleti Sulama Birliği olarak uzun zamandır yaptığımız girişimler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi öncülüğünde göletlerimizin temizliğine başlanmış bulunulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkililerine, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına, Değirmenlik Belediyesi'ne, Minareliköy Kooperatifi Kredi Şti.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz'' dedi.Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, bir yıl önce bölgede yine böyle bir çalışma yapıldığını hatırlatarak, bölgedeki göletlerin içerisinde biriken çamur ve atıkların temizlenerek, kapasitelerinin artırdığını söyledi.Orçan, 47 yıl sonra temizlenmesi için start verilen gölet için çalışma başlatan Tarım Bakanlığı'na ve TC Devlet Su İşleri Dairesi'ne teşekkür etti.