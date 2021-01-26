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Dans okulunda bir eğitmen pozitif çıktı

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Cranberries Dance Studio’daki bir üye ve eğitmenin PCR testi pozitif çıktı. Okul tedbir amaçlı kapandı

Dans okulunda bir eğitmen pozitif çıktı
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Cranberries Dans Stüdyosu’nda bir üye ve bir eğitmenin PCR test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu
Cranberries Dance Studio Direktörü Eda Kutruza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğitmenlerinden Selin İnan’ın testinin bir üyelerinin temasıyla Pozitif olduğunu ve karantinaya alındıklarını açıkladı.
Cranberries Dance Studio'nun bir süre kapalı kalacağını belirten  Kutruza, 18 Ocak'tan itibaren kendileri ile temasta bulunan herkesin test yaptırmasını istedi.
Kutruza'nın paylaşımı şöyle:
“Sevgili Üyelerim,
Üyelerimizden bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucunda Sağlık Bakanlığımız tarafından karantina oteline alındık.
Bana yapılan test sonucu NEGATİF olup, reformer eğitmenimizin test sonucu POZİTİF çıkmıştır. Ben önlem amaçlı  Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü süre boyunca karantina merkezinde izole olacağım.
Bu süre boyunca stüdyomuzda hizmet veremeyeceğiz.
Pazartesi (18.01.21) gününden itibaren bizlerle temasta bulunan herkesin, sorumluluğumuz gereği test yapmalarını önemle rica ederiz.     
Sağlıkla kalın”
 
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