İş Bankası’nın Gönyeli Şubesi’nde iki vaka

Türkiye İş Bankası’nın Gönyeli Şubesi’nde çalışan iki personel pozitif çıktı. Pozitif vaka ile temas eden çalışanların hepsi karantinaya alındı

Türkiye İş Bankası’nın Gönyeli Şubesi’nde çalışan iki personelin PCR test sonuçları pozitif çıktı. Pozitif vaka ile temas eden çalışların hepsinin karantina otelinde olduğu öğrenildi.

Türkiye İş Bankası’nın Gönyeli Şubesi'nin hafta sonu pozitif çıkan vakalardan sonra ilaçlandığı ve Sağlık Bakanlığı onayı ile açıldığı ifade edildi. Şubenin şuan açık olduğu ve diğer şubelerden gelen yedek ekiple müşterilere hizmet verildiği belirtildi.

İş Bankası Gönyeli şubesinde iki çalışanın corona pozitif çıktığına yönelik haberler sonrasında İş Bankası’ndan açıklama yapıldı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, 23 Ocak Cuma günü PCR testleri pozitif çıktığı öğrenilen çalışanların Sağlık Bakanlığı tarafından karantinaya alındığına dikkat çekildi. İş Bankası tarafından şubedeki diğer tüm çalışanlara PCR testleri yapıldığı ve çalışanların izole olmak üzere evlerine gönderildiğinin altı çizildi.

Hafta sonunda tüm şube binasının detaylı bir dezenfeksiyon çalışmasından geçirildikten sonra, diğer şubelerde görev yapan personel geçici görevlendirme ile Şubeye gönderildi. Şubenin bu şekilde çalışmaya devam ettiği açıklandı.

Ayrıca ev izolasyonunda olan tüm çalışanların ilk testlerinin negatif çıktığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de bilgilendirildiği ifade edildi.

