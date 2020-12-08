CUMHURBAŞKANI TATAR: “ÖĞRENCİLERİN GELMESİ VE YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN CİDDİ ÇALIŞMA YAPILMALI”

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, DAÜ PER-SEN BAŞKANI ERDAL ALTUN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi nedeniyle bu dönemde 40 bin öğrencinin ülkeye gelmediğine işaret ederek bunun üniversite sektörü yanında ekonomiyi ve katma değeri de olumsuz etkilediğini söyledi. Tatar, en erken zamanda öğrencilerin adaya gelebilmesi ve yüz yüze eğitimin devamı için ciddi çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ Per-Sen) Başkanı Erdal Altun ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

“DAÜ, KKTC’NİN ADINI DUYURAN DEĞERLİ BİR KURUM”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin uluslararası anlamda KKTC’nin adını duyuran, hem ülkenin hem de Gazimağusa’nın ekonomisi için önemli katkılar yapan değerli bir kurum olduğunu söyledi.

“40 BİN ÖĞRENCİ GELMEMEMESİ EKONOMİ VE KATMA DEĞERİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ”

Eğitimin belli bir oranda online olarak yürütüldüğünü ifade eden Tatar, öğrencilerin adaya gelemediklerini, bu durumun üniversite sektörünün yanında ekonomi ve katma değeri olumsuz etkilediğini kaydetti. Tatar, tüm bu sıkıntıların giderilmesi için kurulacak hükümetin gerekli çalışmaları yapacağına inanç belirterek, yeni hükümetin en kısa sürede kurulması temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, en erken zamanda öğrencilerin adaya gelebilmesi için plan ve program yapılarak yüz yüze eğitimle sürecin devam etmesinin önemini vurguladı. Tatar, 40 bine yakın öğrencinin adaya gelemediğine dikkat çekti ve ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ Per-Sen’i yetkili sendika olarak seçilmesinden dolayı kutlayarak, eğitimin kalitesi, çalışma koşullarının en iyi şekilde sürdürülebilmesi ve elde edilen katma değerin hakkaniyete dayalı adil bir şekilde paylaşılmasının önemine işaret etti.