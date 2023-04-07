CTP de sokağa indi

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında görüşülen “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı protesto etmek için Meclis’e yürüdü.
CTP temsilcileri ve üyeleri, “ülkenin enerji ihtiyacını ihalesiz olarak ve 15 yıllık sözleşme ile bir şirkete devretmek" için hazırlandığını ifade ettiği "Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı"na karşı saat 15.00'te Kuğulu Park’ta toplanarak Meclis önüne yürüdü. Aralarında TDP, YKP, KSP, KTÖS, Dev-İş, KTAMS, Mağusa Türk Genel İş Sendikasının da bulunduğu bazı parti, sendika ve örgüt temsilcileri de yürüyüşe katıldı.
“Sata Sata Ne Bıraktınız?”, “Kıb-Tek’e Dokunma Çarpılırsın”, “Şalterimiz Attı”, “Özelleşsin Deyip Geçme Geleceğini Yok Etme” yazılı pankartlar ve “Birlik Mücadele Dayanışma”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarıyla Meclis önüne gelen eylemciler, burada alkışlarla karşılandılar; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na karşı eylemine destek bildirdiler. Bazı CTP milletvekilleri de Meclisten çıkıp eylemcilerin arasına geldi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.