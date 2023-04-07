CTP de sokağa indi

CTP, Kamu İhale Yasası’na hayır demek için eylem düzenledi. CTP’liler Kuğulu Park’ta toplanarak Meclis’e yürüdü ve Meclis önünde bulunan El-Sen’e destek verdi

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında görüşülen “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı protesto etmek için Meclis’e yürüdü.CTP temsilcileri ve üyeleri, “ülkenin enerji ihtiyacını ihalesiz olarak ve 15 yıllık sözleşme ile bir şirkete devretmek" için hazırlandığını ifade ettiği "Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı"na karşı saatKuğulu Park’ta toplanarak Meclis önüne yürüdü. Aralarında TDP, YKP, KSP, KTÖS, Dev-İş, KTAMS, Mağusa Türk Genel İş Sendikasının da bulunduğu bazı parti, sendika ve örgüt temsilcileri de yürüyüşe katıldı.“Sata Sata Ne Bıraktınız?”, “Kıb-Tek’e Dokunma Çarpılırsın”, “Şalterimiz Attı”, “Özelleşsin Deyip Geçme Geleceğini Yok Etme” yazılı pankartlar ve “Birlik Mücadele Dayanışma”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarıyla Meclis önüne gelen eylemciler, burada alkışlarla karşılandılar; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na karşı eylemine destek bildirdiler. Bazı CTP milletvekilleri de Meclisten çıkıp eylemcilerin arasına geldi.