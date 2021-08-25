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Covid aşısının yavaş uygulanması küresel ekonomiye 2,3 trilyon dolara mal olacak

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Corona virüs aşılarının piyasaya yavaş sürülmesinin küresel ekonomiye 2,3 trilyon dolarlık üretim kaybına mal olacağı açıklandı. The Economist'in çalışmasına göre, gelecek yılın ortasına kadar nüfuslarının yüzde 60'ını aşılamayan ülkeler 2022-2025 döneminde iki trilyon euroya eş değer zarara uğrayacak.

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Covid aşısının yavaş uygulanması küresel ekonomiye 2,3 trilyon dolara mal olacak
 
  
 

Ünlü dergi The Economist’in ülke ekonomileri ve sektör raporları gibi araştırmalarını yayımladığı Intelligence Unit tarafından paylaşılan yeni bir raporda corona virüsün ekonomiye etkisi üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Raporda, corona virüs aşılarının yavaş piyasaya sürülmesinin küresel ekonomiye 2,3 trilyon dolarlık üretim kaybına mal olacağı bildirildi.

Çalışmada, vatandaşlarına uygulanan aşıların zengin ülkelerin çok gerisinde olan gelişmekte olan ekonomilerin bu kaybın büyük bir bölümünü oluşturacağı aktarılırken 2022 yılı ortasına kadar nüfuslarının yüzde 60'ını aşılamayan ülkelerin 2022-2025 döneminde iki trilyon euroya eş değer zarara uğrayacağı hesaplandı.

EKONOMİK OLARAK FARK ARTACAK

Çalışma ile ilgili raporda, "Gelişmekte olan ülkeler bu kayıpların yaklaşık üçte ikisini omuzlayacak ve daha gelişmiş ülkelerle ekonomik olarak daha da uzaklaşacak" denildi.

The Economist Intelligence Unit ekibi, çalışmanın yaklaşık 200 ülkedeki aşılama zaman çizelgeleri için kurum içi tahminlerini GSYİH büyüme tahminleriyle birleştirerek yürütüldüğünü söyledi.

TOPLUMSAL HUZURSUZLUK RİSKİ

Ekip, aşıların gecikmeli olarak piyasaya sürülmesinin kızgınlığı körükleyebileceği ve gelişmekte olan ekonomilerde toplumsal huzursuzluk riskini artırabileceği konusunda uyardı.

Çalışmada, Asya-Pasifik bölgesinde toplam ekonomik kayıpların yaklaşık dörtte üçünün görüleceği ve en kötü darbeyi alacağı belirtildi.

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