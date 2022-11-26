Çıdan cinayetinin zanlısı olay çıkardı

Rum Cezevi’nde dövülerek öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın davası Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilirken, cinayetin baş şüphelisi 29 yaşındaki Veysi Badur’un cezaevinde olay çıkardığı öğrenildi





Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın öldürülmesindeki baş şüpheli olan 29 yaşındaki Veysi Badur’un önceki Çarşamba günü cezaevinde olay çıkardığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Badur’un, polis tarafından kaldığı hücrede yapılan aramayla ilgili basında çıkan haberler nedeniyle öfkelendiğini ve eşinin kendisini ziyarete geldiği sırada bağırmaya başlayarak olay çıkardığını ve polislere saldırdığını yazdı.

Gazete, polislerin Badur’u sakinleşene kadar tuttuklarını ve koğuşuna geri götürdüklerini kaydetti.

Haberde, Badur’un sık sık olay çıkarması nedeniyle, cezaevi önünde 24 saat boyunca tedbir amaçlı çevik kuvvet ekiplerinin beklediği ifade edildi.

DAVA, AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Kıbrıs'ın güneyinde Merkezî Cezevi’nde hükümlü tutulduğu sırada 27 Ekim’de hücresinde dövülerek öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan davası Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Antenna’nın Sigma TV’yi kaynak gösterdiği habere göre Sigma TV’nin “Mera Mesimeri” (öğle üzeri) programına katılan Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, Çıdan cinayetinde şüpheli durumundaki 12 tutuklunun dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını söyledi.

Andreu Mahkeme’nin, Çıdan davasını Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine, 12 tutukludan, 3’ü gardiyan 4’ü mahkûm olan 7’sinin de Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı.

