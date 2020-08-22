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Türkiye'den gelen yolculardan QR kodu şartı

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’den gelen yolcuların KKTC’ye girişlerinde ibraz ettikleri negatif PCR test sonucu belgelerinde QR kodu aranacağını açıkladı. Belgesinde QR kodu olmayan yolcular geri gönderilecek

Türkiye'den gelen yolculardan QR kodu şartı

 
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’den gelen yolcuların KKTC’ye girişlerinde ibraz ettikleri negatif PCR test sonucu belgelerinde 23.08.2020 saat 00.00’dan itibaren QR kodu aranacağını açıkladı. Belgesinde QR kodu olmayan yolcular geri gönderilecek
Açıklama şu şekilde:
"Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yolcuların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlerinde ibraz ettikleri negatif PCR test sonucu belgelerinde 23.08.2020 saat 00.00’dan itibaren QR kodu aranma şartı bulunacaktır.
Belgelerinde QR kodu olmayan bahse konu yolcuların KKTC’ye girişlerine izin verilmeyecek ve geri gönderilecektir. Bu bağlamda mağduriyet yaşanmaması için, yolcular uçağa/gemiye alınmadan önce PCR test sonuçlarının QR kodları üzerinden kontrolünün hava/deniz yolu şirketlerince yapılması gerekmektedir.
QR kodunun okunmadığı durumlarda belge üzerindeki Laboratuvar Numarası ve Kimlik Numarası /Pasaport Numarasının son dört hanesi girilerek e-nabız sistemi üzerindeki Covid- 19 test sonuçları biriminden kontrolleri sağlanabilir. Kamuoyuna duyurulur."
 
 
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