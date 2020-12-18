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“Çember giderek daralıyor”

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Dr. Bülent Dizdarlı uyardı: “Pandemi hastanemiz hâlâ yok. 15 Kasım’da açılan Acil Durum Hastanesi üzerinden bir ay geçmesine rağmen işlevsiz. Hükümet acemi. Çember giderek daralıyor”

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“Çember giderek daralıyor”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Emekli Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Bu hastalığın kimde olduğunu bilemezsiniz. Ancak maske – mesafe ve temizlikle koruna bilirsiniz.” dedi.
Dizdarlı’nın açıklaması şu şekilde:
“Kendimi izole günlerim devam ediyor. Sağlığım iyi. Her hangi bir belirti yok.
Buna karşın keyfim yok. Nasıl olsun ki? Dışarıdan aldığım haberler hoş değil.
Maalesef “skora bakmayın oyunu kötü oynuyoruz” dedik, “şans katsayımız yüksek düşürmeyelim” dedik dinletemedik. Hastaneden gelen son haberler artık skorun da aleyhe dönmek üzere olduğu ortadadır.
Rutin ameliyatlar ve tedaviler durdu. Zaten bu şartlarda insanlar Nisan ayındaki gibi hastaneye gitmekten imtina ediyorlar. Aman dikkat o dönem yaşadığımız covid dışı hastalıklardan kayıpları tekrar yaşamayalım.
Pandemi hastanemiz hâlâ yok. 15 Kasımda açılan Acil Durum Hastanesi üzerinden bir ay geçmesine rağmen işlevsiz.
Hükümet acemi. Geçmiş aylarda yaşananlardan deneyim kazanmamış bir otorite boşluğunu hissettiriyor.
Çember giderek daralıyor.
Bu hastalığın kimde olduğunu bilemezsiniz. Ancak maske – mesafe ve temizlikle koruna bilirsiniz.
Aşı yolda . Lütfen bir kaç ay daha gereğini yapın. Temas gurubu yoruldu. Temaslıysanız gidin kendinizi bildirin. İnanın bu çok önemli.
Sağlıkla kalın…”
 
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