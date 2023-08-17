Celery Bitki Çayları piyasadan toplatılıyor

Tarım Dairesi, güvenli olmayan gıda şüphesi sebebiyle 844 kutu “Celery Bitki Çayı”nın piyasadan toplatılması yönünde karar alındığını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamada, denetimler sonucunda güvenli olmayan gıda şüphesi sebebiyle 844 kutu (120gr) “Celery Bitki Çayı”nın piyasadan toplatılması yönünde karar alındığı bildirildi.
Açıklamada, ürünün tüketilmemesi istendi.
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