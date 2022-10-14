Meclis Özel Kalem Müdürlüğü görevinden alınan Mustafa Çaluda yine Meclis’e istihdam ediliyor. Görev bu kez bu kez “İletişim ve Medya Danışmanı”





Cumhuriyet Meclisi’ndeki Özel Kalem Müdürlüğü görevinden alınan, eski UBP Milletvekili Aytaç Çaluda‘nın oğlu Mustafa Çaluda’nın yine Meclise istihdam edileceği iddia edildi.

Çaluda’nın bu kez “Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin İletişim ve Medya Danışmanı” olarak istihdam edileceği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CTP Milletvekili Devrim Barçın, Çaluda’nın sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesi için Maliye Bakanlığı’ndan yetki alındığını söyledi. Barçın, “Ülkenin tüm kaynakları UBP'nin yandaş istihdamlarına ayrılmış hem de daha önce Müdürlük yaptığın yerde daha alt görevde” yorumunda bulundu.

Mustafa Çaluda, geçmişte yaptığı Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirel paylaşımların yeniden gündeme gelmesi sonrası Meclis’teki Özel Kalem Müdürlüğü görevinden alınmıştı.

Mustafa Çaluda’nın yine Meclise istihdam edileceği yönündeki iddialar üzerine Meclis Başkanı Zorlu Töre “Mustafa şerefsiz mi? Hırsız mı? Size ne battı?” diye sordu.

Çaluda’nın, basına yansıyan sosyal medya paylaşımlarının ardından görevden affını istediğini anlatan Töre, “Biz de bu görevden alacağız ama başka türlü bir değerlendirme yapacağız dedik” şeklinde konuştu.

Bu istihdamın “partizanca değerlendirilmemesi gerektiğini” söyleyen Töre, ülkedeki işsizlik nedeniyle pek çok gencin göç ettiğinin anımsatılması üzerine, “Diğer gençlere de yer açmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz... Ben her gencin iş sahibi olmasını isteyen biriyim. Evet, göç eden gençlerimiz de var biz onların farkında değil miyiz? Kötü bir şey insanın kendi ülkesini bırakması” yanıtını verdi.

Töre, “Şu ya da bu genç istihdam edildi diye ona yüklenmek, değersiz bir hale sokmak doğru değildir. Ailesi kim isterse olsun. Bunları partizanlık olarak düşünmek doğru değildir. O gençleri aşağılamak doğru değildir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Mustafa Çaluda’ya değer verdiğini ifade eden Töre, Çaluda’nın göreve gelmesi için girişim başlattıklarını doğrulayarak, “Ben Çaluda’ya değer veren birisiyim. 26 – 27 yaşında ama değerli biri. Kendini iyi yetiştiren insanlardan biri de odur. O çocuk da kendini iyi yetiştirenlerden biridir. Gençlere de fırsat vermek gerektiğine inanan biriyim” dedi.

