Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor

Yılbaşında, Milli Piyango’nun 200 milyon TL, KKTC Devlet Piyangosu’nun ise 3 milyon TL olan büyük ikramiyesi, vatandaşları heyecanlandırıyor. “Ya çıkarsa” diye hayallerini yılbaşı özel çekilişlerine odaklayanlar, talih kuşunun başlarına konmasını bekliyor



Hayallerini yılbaşı özel çekilişlerine odaklayanlar, talih kuşunun başlarına konmasını bekliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Piyango’sunun 200 milyon TL’lik yılbaşı büyük ikramiyesi, Türkiye’de olduğu gibi ülkemiz insanlarının da rüyalarını süslüyor. KKTC Devlet Piyangosu’nun da yılbaşında büyük ikramiyeyi 3 milyon TL olarak açıklaması, herkeste “Ya bana çıkarsa” heyecanı yarattı.

“Ya çıkarsa” diye hayallerini Milli Piyango ve Devlet Piyangosu’nun yılbaşı özel çekilişlerine odaklayanlar, talih kuşunun başlarına konmasını bekliyor. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde, bu hem Milli Piyango’nun hem de Devlet Piyangosu’nun tarihinde bir kişiye verilecek en yüksek ikramiye olacak.

1.5 MİLYAR TL’LİK İKRAMİYE DAĞITILACAK…

Milli Piyangolar 31 Aralık 2022 gecesi yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 1 milyar 395 milyon 900 bin TL ikramiye dağıtılacak. 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 20 milyon TL, 10 adet 2 milyon TL, 30 adet 500 bin TL, 100 adet 50 bin, 240 adet 20 bin TL, 300 adet 10 bin, 100 adet 5 bin, 10 bin adet 3 bin TL, 60 bin adet 2 bin TL, 300 bin adet 800 TL, 700 bin adet 400 TL, 2 milyon adet 200 TL ve 63 adet de 200 bin TL teselli ikramiyesi verecek.

GARANTİLİ ÇEKİLİŞ OLACAK…

Bu yıl 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

TAM BİLET 200, YARIM BİLET 100, ÇEYREK BİLET DE 50 TL’DEN SATILACAK.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL.

Her yılbaşı öncesinde milyonlarca kişinin zenginlik hayali kurmasına neden olan bu özel çekilişlerde, şimdiye kadarki en şanslı şehir İstanbul oldu.

Türkiye’deki iller ile KKTC’den oluşan satış bölgelerinde büyük ikramiye tam 14 kez İstanbul’da satılan biletlere çıktı. Çekilişlerde büyük ikramiyelerin tamamı çeyrek bilete çıkarken, 10 yılda 40 kişi büyük ikramiye sayesinde zengin oldu.

DEVLET PİYANGOSU 3 MİLYON TL

KKTC Devlet Piyangosu, 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi’nde bir kişiye en büyük ikramiye olarak 3 milyon TL veriyor.

SONU 3 İLE BİTEN BİLETİN ŞANSI YÜZDE 27

Milli Piyango’nun 200 milyon TL’lik yılbaşı ikramiyesinin çekilişi için geri sayım başladı.

Uzmanlar, talih kuşunu yakalamak için, şans ve olasılık kavramlarını inceledi. Bugüne kadar olan çekiliş sonuçlarına göre; çeyrek biletin yüzde 55, tam biletin yüzde 14, yarım biletin yüzde 31 şansı var. Sonu 1 ile biten biletlere ikramiye çıkma şansı yüzde 5, sonu 2 ile bitenlere yüzde 14, sonu 3’le bitenlere ise yüzde 27 olarak görülüyor. 1 ile başlayan biletlere ikramiye çıkma şansı yüzde 9, 2 ile başlayanlara çıkma şansı yüzde 23 ve 3 ile başlayanlara çıkma şansı ise yüzde 18 olarak veriliyor.

200 MİLYON TL’YE NELER ALINIR?

Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi olan 200 milyon TL ile altın alınmak istendiğinde 27 bin 184 adet Cumhuriyet altını, 56 bin 417 adet yarım ve 112 bin 803 adet çeyrek altın alınabiliyor.

200 milyon TL ile 4 milyon 600 bin TL (200 bin sterlin) değerinde 43 adet villa. 1 milyon 610 bin TL değerinde 14 adet apartman dairesi, 11 milyon 500 bin TL değerinde 17 adet lüks villa alınabiliyor.

Milli Piyango’nun büyük ikramiye talihlisinin ayrıca tanesi 3 milyon TL’den 66 tane mütevazı yatın yanı sıra tanesi 2 milyon TL’den 100 tane mütevazı otomobil, ya da her biri 5 milyon TL’den 40 tane lüks otomobil alması mümkün.

31 Aralık’ta yapılacak çekilişle sahip ya da sahiplerini bulacak 200 milyon TL’lik büyük ikramiye, 1 milyon adet 200 TL, 200 bin adet 100 TL ve 4 milyon adet 50 TL’lik banknotlarla verilebiliyor.

Yılbaşı çekilişinde en çok çıkan rakamlar Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiye hep çeyrek bilete vurdu. Peki büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı rakamlar hangileri?

Milli Piyango yılbaşı çekilişlerinde en fazla 12 kez çıkan “3” rakamı ve 10 kez çıkan “2” rakamı olurken, en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan “0” ve “9” idi.

200 MİLYON TL’Yİ KAZANMAK İÇİN KİM NE KADAR ÇALIŞMALI?

Asgari ücretli 23 bin 255 ay

İşe yeni giren üniversite mezunu memur 20 bin ay

Gazeteci 22 bin 222 ay

Kamu sektöründeki bir müdür 8 bin ay

25 yıllık bir öğretmen 6 bin 250 ay

