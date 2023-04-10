“Mağazaya büyük ilgi var”

İstasyon’un idarecisi Gülnur Sadıkoğlu, “Herkesin hoşnut olduğu şey, Kıbrıs’la ilgili tüm ürünleri aynı yerde bulabilmeleri ve alışverişlerinin kadınların faydasına olduğunu bilmeleri” dedi

Kooperatifin satış noktası olarak işlev gören İstasyon’un idarecisi Gülnur Sadıkoğlu, mağazaya büyük ilgi olduğunu söyledi. Sabah 09.30 akşam 17.00 arasında açık olan mağazanın Cumartesi günleri de hizmet verdiğini dile getiren Sadıkoğlu “Herkesin hoşnut olduğu şey, Kıbrıs’la ilgili tüm ürünleri aynı yerde bulabilmeleri ve alışverişlerinin kadınların faydasına olduğunu bilmeleri” dedi.

Şu anda mağazada yer alan kafeyi geliştirmek için çalıştıklarını kaydeden Sadıkoğlu, öğlen yemeği servisi yapmayı planladıklarını ifade etti. Sadıkoğlu kısa süre içinde turist otobüslerinin de İstasyon’da durup turistlerin alışverişine imkan sağlayacağını belirtti.

ÇELEBİ: “KKTC EKONOMİSİNE KADIN ELİ DEĞDİ”

Uluslararası Para Fonu’nun ekonominin ileriye gitmesi için dünyaya kadın eli değmesi gerektiğini açıkladığına işaret eden İcra Kurulu üyesi Ayşem Çelebi de, projeyle birlikte KKTC ekonomisine kadın eli değdiğini, bunun ekonomiye dönüşünün çok fazla olduğunu belirtti.

Kadınların büyük katma değer yarattığını anlatan Çelebi, projenin ülke tanıtımı için de oldukça önemli olduğunu söyledi.

ŞEFİK: “ÜRÜN GELİŞTİRME VE PAZARLAMA KONUSUNDA YARDIM EDİYORUZ”

İcra Kurulu’ndan Şehnaz Çehreli Şefik ise kadınlara ürün geliştirme ve pazarlama konusunda yardım etkilerini anlattı.

Geleneksel el işlerinin satılabilir hale gelmesi için ürünlerin modernize edilebileceğini söyleyen Şefik, Lapta İşi elişlerini örnek vererek, bunların gömleklere aplike edilebileceğini anlattı.

“Onları daha kreatif, daha yenilikçi bir noktaya getirmek için çalışıyoruz” diyen Şefik, ürünleri talep görecek hale getirmelerine yardım ettiklerini belirtti.

