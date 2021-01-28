Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar için toplandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Kovid-19 salgınında ülkedeki durumu ve tedbirleri değerlendirmek üzere, saat 15.45 sıralarında toplandı.

Önceki gün , Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda; artan yerel bulaş nedeniyle Girne ilçesinde 2 hafta ve Lefkoşa ilçesinde 1 hafta süre ile bazı sektörler dışında kalan tüm faaliyetlerin durdurulmasına ve iş yerlerinin kapatılmasına karar verilmişti.

Lefkoşa ve Girne ilçelerinde tam gün sokağa çıkma yasağına gidilirken, diğer ilçelerde gece sokağa çıkma yasağının 20.00-05.00 saatleri arasında uygulanmasına karar verilmişti.