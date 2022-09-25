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Bugün “İkinci İnce Av”ın son günü

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Bugün “İkinci İnce Av”ın son günü
İkinci İnce Av sezonu bugün bitiyor.
25 Ağustos tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre, 4 Eylül’de başlayan İkinci İnce Av sezonunda avcılar, 4, 11, 18 ve 25 Eylül tarihleri olmak üzere 4 gün avlanabildi.
 
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