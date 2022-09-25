Bugün “İkinci İnce Av”ın son günü

İkinci İnce Av sezonu bugün bitiyor.
25 Ağustos tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre, 4 Eylül’de başlayan İkinci İnce Av sezonunda avcılar, 4, 11, 18 ve 25 Eylül tarihleri olmak üzere 4 gün avlanabildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.