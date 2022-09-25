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Dr. Dizdarlı'dan önemli uyarılar

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Dr. Dizdarlı'dan önemli uyarılar
Emeklı Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Covid-19 pandemisinin bitmediğine dikkat çekerek havaların soğumasıyla covid-19 sayısının giderek artması beklendiğine vurgu yaptı.
Ülkemizde sağlıklı ve genç kişiler için sıkıntı yaratmamasına karşın yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için bu pandeminin riskli olduğuna vurgu yapan Dr. Dizdarlı, hatırlatma dozlarını ihmal etmemek gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Dr. Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:
DİKKAT ! DİKKAT !
Yaz boyunca idare ettik ama havalar ısı kaybetmeye başladı. Okullar açıldı ve kapalı alanlarda toplanmalar arttı. Bu şartlarda covid-19 sayısının giderek artması beklenir.
Tesellimiz bu virüsün sağlıklı kişilerde ve gençlerde öldürücü yetisini kaybetmiş gibi durmasıdır. Ancak yaşlılar ve özellikle immün sistem rahatsızlığı olanlar hâlâ risk altındadır.
Maalesef maske- mesafe kuralını terk ettik. Bu da bahse konu kişiler için bir dezavantajdır.
Lütfen hatırlatma dozlarınızı ihmal etmeyiniz.
Sağlık Bakanlığı da her ilçe de, özellikle 70 yaş üstü ve immun rahatsızlığı olanlara yönelik mobil aşı istasyonları kurmalıdır. Bir telefonla alınan randevu gününde bu bireylere uzanıp hatırlatma dozlarını evlerinde yapmalıdır.
Bu kış , yaşlıları ve immun sistem yetersizliği olanları korumakla yükümlüyüz.
Sağlıkla kalınız.
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