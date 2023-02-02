Anıttepe’ye anlamlı ziyaret

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, KKTC’yi ziyaretinde liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü unutmadı.
Vedat Bilgin önceki gün Anıttepe’yi ziyaret etti ve liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün mezarı başında dua okudu.
TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da bu ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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