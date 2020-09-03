BRT'de şok eylemı, Başbakan'ın katılacağı program iptal edildi

BRT’de sendika stüdyoyu bastı, ‘şok eylem’ koydu, Başbakan Ersin Tatar’ın katılacağı ‘Basın Odası’ programı yapılamadı.

Yenidüzen Gazetesi’nde de yer alan habere göre sendika stüdyoyu bastı, ‘şok eylem’ koydu, Başbakan Ersin Tatar’ın katılacağı ‘Basın Odası’ programı başlayamadı.

BRT Müdürü Meryem Çavuşoğlu’nun yanısıra Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı da kuruma geldi.

Polis de BRT’ye gelirken, ‘Basın Odası’ programı iptal edildi, Başbakan Ersin Tatar kurumdan ayrıldı.

BRT’de bir süredir ‘toplu sözleşme’ ile ilgili özellikle ‘akitli’ personel ile yönetim arasında sorun yaşanıyordu.

Damla Soyalp’in moderatörlüğünde gazeteciler Artun Çağa, Cenk Mutluyakalı, Hüseyin Ekmekçi ve Rasıh Reşat’ın yer aldığı ‘Basın Odası’ son bir aydır Cumhurbaşkanı adaylarını konuk ediyordu.