banner480
banner69
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
6 0
16 0
 
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
13 0
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
10 0
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
23 0
Yunuslarda beşi bir arada
Yunuslarda beşi bir arada
102 0
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
26 0
banner460

BRT'de şok eylemı, Başbakan'ın katılacağı program iptal edildi

banner476

BRT'de şok eylemı, Başbakan'ın katılacağı program iptal edildi

BRT’de sendika stüdyoyu bastı, ‘şok eylem’ koydu, Başbakan Ersin Tatar’ın katılacağı ‘Basın Odası’ programı yapılamadı.

Yenidüzen Gazetesi’nde de yer alan habere göre sendika stüdyoyu bastı, ‘şok eylem’ koydu, Başbakan Ersin Tatar’ın katılacağı ‘Basın Odası’ programı başlayamadı.

BRT Müdürü Meryem Çavuşoğlu’nun yanısıra Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı da kuruma geldi.

Polis de BRT’ye gelirken, ‘Basın Odası’ programı iptal edildi, Başbakan Ersin Tatar kurumdan ayrıldı.

BRT’de bir süredir ‘toplu sözleşme’ ile ilgili özellikle ‘akitli’ personel ile yönetim arasında sorun yaşanıyordu.

Damla Soyalp’in moderatörlüğünde gazeteciler Artun Çağa, Cenk Mutluyakalı, Hüseyin Ekmekçi ve Rasıh Reşat’ın yer aldığı ‘Basın Odası’ son bir aydır Cumhurbaşkanı adaylarını konuk ediyordu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.