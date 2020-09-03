banner480
banner69
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
6 0
16 0
 
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
13 0
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
10 0
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
23 0
Yunuslarda beşi bir arada
Yunuslarda beşi bir arada
102 0
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
26 0
banner460

Kaymaklı kadın kollarına, muhtardan destek

banner476

Kaymaklı kadın kollarına, muhtardan destek
Küçük Kaymaklı'ya destek için bizler de varız diyerek kısa süre önce bir araya gelen Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Kadın Kolları, ziyaretlerine başladı.
Küçük Kaymaklı Muhtarlığı ile ziyaretlerine başlayan Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Kadın Kolları Selda Çimen Aşina, Küçük Kaymaklı Muhtar Ayşe S. Serhat’ı ziyaret etti.
Kadınların tüm hayatta olduğu gibi futbolda da sorumluluk aldığını görmekten mutluluk duyduğunu belirten Küçük Kaymaklı Muhtar Ayşe S. Serhat, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Kadın Kolları tam destek vereceğini belirtti. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.