Kaymaklı kadın kollarına, muhtardan destek

Küçük Kaymaklı'ya destek için bizler de varız diyerek kısa süre önce bir araya gelen Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Kadın Kolları, ziyaretlerine başladı.

Küçük Kaymaklı Muhtarlığı ile ziyaretlerine başlayan Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Kadın Kolları Selda Çimen Aşina, Küçük Kaymaklı Muhtar Ayşe S. Serhat’ı ziyaret etti.

Kadınların tüm hayatta olduğu gibi futbolda da sorumluluk aldığını görmekten mutluluk duyduğunu belirten Küçük Kaymaklı Muhtar Ayşe S. Serhat, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Kadın Kolları tam destek vereceğini belirtti.

