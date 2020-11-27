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Boyun Tutulmasından Kurtulmak İçin Uygulayabileceğiniz 7 Yöntem

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Boyun Tutulmasından Kurtulmak İçin Uygulayabileceğiniz 7 Yöntem

 

 Boyun tutulmasında neler yapılacağını bilmek, hem iyileşme süresini hem de kişinin duyduğu ağrıyı azaltması açısından önemli. İşte boyun tutulmasından kurtulmak için uygulayabileceğiniz 7 teknik.

1. Esnetme rutini yapın

boyun tutulması

Boyundaki sertliği önlemek için günlük aktivitelerinizin arasına bir esneme rutini sıkıştırmak oldukça faydalı. Yapabileceğiniz esneme hareketlerinden bazıları şöyle;

  • Omuzlarınızı çevirin.
  • Başınızı yavaşça sola ve sağa döndürün.
  • Elinizi kulaklarınızın üzerine koyun ve başınızı dik tutmak için boyun kasınızla direnerek parmaklarınızla hafifçe bastırın.

 2. Soğuk veya sıcak kompres uygulayın

boyun tutulması

Lokal enflamasyonu azaltmak için, sıcak veya soğuk bir kompres yararlı olabilir. Boyun tutulmasında özellikle sıcak kompres yapmak boyun kaslarınızı gevşetip, ağrınızı hafifletebilir.

3. Yastık sayınızı azaltın

boyun tutulması

Yatağınızda çok fazla yastık olması, uyku rutininiz sırasında boynunuza zarar verebilir. Yastık yığınının yüksekliği boynu esnek tutar ve uyanır uyanmaz ağrıya neden olur. Ayrıca çok sert yastıklardan kaçının çünkü boyun hareketine izin vermezler ve boyunda baskı oluştururlar.

 4. Mümkünse bir masaj yaptırın

boyun tutulması

Nazik bir masaj, doğru yapıldığında, ağrılı bölgelerin gerginliğini hafifletebilir. Bu şekilde ağrınız azalır. Bunun yanı sıra, masaj strese karşı da son derece etkili.

5. Gün içerisinde hareket etmeye özen gösterin

boyun

Bir ofiste çalışıyorsanız veya bilgisayar başında oturarak çok fazla zaman geçiriyorsanız, çok fazla boyun ağrısı çekmeniz mümkündür. Arada bir kalkıp egzersiz yaparsanız boynunuzu çok uzun süre sağlıksız bir pozisyonda kalmaktan kurtarabilirsiniz.

 6. Akupunkturu deneyin



Akupunktur, Çin tıbbında binlerce yıldır kullanılıyor. Bu yöntemde boyun tutulması için, boyun bölgesindeki gerginliği azaltan ve kronik ağrıya yardımcı olan iğneler vücudunuza batırılıyor.

7. Telefonunuzu kullanırken dik durun



Gün içerisinde telefonlarla çok fazla zaman geçiriyor ve telefona bakarken aslında aşağı doğru bakıyoruz. Başınızı aşağıya doğru zorlamak boyun ağrısına ve tutulmasına neden olabilir. Bu nedenle telefonu, bilgisayarı ve diğer teknolojik ürünleri göz hizasında tuttuğunuzdan emin olun.

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