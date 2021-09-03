Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “Hükümet testlerin ücretli olması yönünde karar üretti. Ben ücretli olmasına karşıyım. Böyle bir süreçte böyle bir kaosun olması hiç hoş değil” şeklinde konuştu





Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşılı kişilerden antijen test karşılığında ücret talep eden sözleşmeli sağlık kuruluşları hakkında soruşturma başlatılacağını belirterek, böylesi durumlarla karşılaşan vatandaşların faturaları ile Sağlık Bakanlığı’na başvurması çağrısını yaptı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Postası TV’de soruları yanıtladı.

PCR ve Antijen testlerinin ücretlendirilmesine ilişkin “hangi fikri savunduğunun herkesçe bilindiğini” ifade eden Bakan Üstel, “Benim yurtdışında olduğum bir dönemde bu karar (testlerin ücretli olması) üretildi. İlk olarak bu kararın iyileştirilmesi için çaba sarf ettik. Başbakan ve Maliye Bakanı ile bir araya geldik ve iyileştirme yaptık. Test konusunda benim düşüncem nettir. Testler ücretsiz olmalıdır. Bu konuda mücadele vermeye ve arkasında durmaya devam edeceğim” dedi.

Aşının bir kurtarıcı olduğunu ifade eden Üstel, “Aşının yüzde 70 oranına çıkması için çaba sarf ediyoruz. Hükümet de bu kapsamda testlerin ücretli olması yönünde karar üretti. Ben ücretli olmasına karşıyım. Bu nedenle aşılanmayan kesimin aşılanmasını teşvik etmek adına ücret talep edilebilir dedik. Çünkü Eylül ayında yüz yüze eğitimi başlatma niyetindeyiz. Hükümet kararlı duruyor. Böyle bir süreçte böyle bir kaosun olması hiç hoş değil” şeklinde konuştu.

Alınan yeni kararla, aşılıların yapacağı antijen testlerini devletin karşılayacağını söyleyen Üstel, bazı sağlık kuruluşların antijen testleri için aşılı kişilerden üret talep ettiği yönündeki haberlerle ilgili, “Ücret talep eden olursa, bize bildirsinler, soruşturma başlatacağız” dedi.

Sağlık Bakanlığı ile sözleşmeli olan tüm laboratuvar ve sağlık kuruluşlarının, aşılı kişilerden antijen test karşılığında ücret talep etmesinin yasak olduğunu yineleyen Üstel, “Para talep eden hata yapmıştır, suç işlemiştir. Hem benimle protokol imzalayacaksın, hem de sana gönderdiğim vatandaşımdan ücret talep edeceksin. Bu yanlıştır. Eğer başına böyle bir şey gelen varsa, bize faturasıyla müracaat etsinler, biz o merkeze soruşturma başlatacağız” ifadelerini kullandı.

PCR testlerinin hem aşılı hem de aşısız kişilere ücretli olduğunu belirten Üstel, PCR zorunluluğunun zaten ortadan kaldırıldığını, pozitif ve temaslı kişilerin PCR testlerini devletin karşılayacağını da belirtti.

Antijen testlerinin daha pratik olduğunu ve daha hızlı sonuç verdiğini, ayrıca maliyetinin de daha düşük olduğunu belirten Üstel, “Biri 10 dakikada biti 1 buçuk saatte sonuç veriyor. Biz havaalanında uzun süredir antijen testleri uyguluyoruz. Sadece doğrulamada PCR kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

Güney’de çalışan kişilerin antijen testlerini devletin karşılayacağını ifade eden Üstel, “Eğer Güney Kıbrıs’a gezmeye gidecekseniz, antijeninizi kendiniz ödeyeceksiniz. Onun fiyatı da en fazla 40 TL’dir. 30’a da 20’ye de yapabilirsiniz. Ama karar nettir. En fazla 40 TL alınabilir” ifadelerini kullandı.

Üstel, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’ne, kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye geçişlerde test talebini ortadan kaldırmayı önerdiklerini, zaten insanların 21 günde bir test yapmak durumunda olduğunu belirtti.

