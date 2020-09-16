banner480
banner69
241 0
15 gün misafir kabul etmeyin
15 gün misafir kabul etmeyin
82 0
 
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
38 0
93 0
Bertan bey şımarık çocuk gibi
Bertan bey şımarık çocuk gibi
416 0
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
36 0
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
19 0
banner460

Bölgelerdeki Ateş Poliklinikleri devreye sokuldu

banner476

Bakan Pilli, virüsün taşınması halinde erken tespit ve tanının önem arz ettiğini belirterek, tespiti gecikmesi halinde toplumda daha fazla kişiye bulaştığını ve tedavi sürecinin ağırlaştığını, dolayısıyla halkın belirtilen şikayetleri olması halinde Ateş Polikliniklerine gitmeleri gerektiğini kaydetti

Bölgelerdeki Ateş Poliklinikleri devreye sokuldu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ateş, öksürük, nefes darlığı, genel halsizlik, eklem ağrıları, tat veya koku almada azalma belirtileri olması durumunda hiç zaman kaybedilmeden bölgelerdeki Ateş Polikliniklerine başvurulması gerektiğini vurguladı.

Bakan Pilli, olası Kovid-19 şüphesi halinde izlenmesi gereken yol konusunda açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre Bakan Pilli, virüsün taşınması halinde erken tespit ve tanının önem arz ettiğini belirterek, tespiti gecikmesi halinde toplumda daha fazla kişiye bulaştığını ve tedavi sürecinin ağırlaştığını, dolayısıyla halkın belirtilen şikayetleri olması halinde Ateş Polikliniklerine gitmeleri gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli, Ateş Polikliniklerinin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Güzelyurt Sağlık Merkezi bünyesinde oluşturulduğunu duyurdu.

08.00-21.00 ARASI ÜCRETESİZ HİZMET

Pilli, Ateş Polikliniklerine başvuran kişilerden ücret talep etmeksizin, muayene ve PCR testleri ve tüm tetkikleri dahil olmak üzere haftanın 7 günü sabah 08.00 ve akşam 21.00’e kadar hizmet sunulduğunu kaydetti.

POZİTİF VAKAYLA TEMAS ETTİĞİNİ DÜŞÜNENLER 1102’Yİ ARAMALI

Bakan Pilli, herhangi bir pozitif vakayla temas ettiğini düşünen kişilerin ise 1102’ye durumu bildirdikten sonra Salgın Çağrı Merkezinin yönlendirmesi ile ücretsiz olarak PCR testlerinin yapılacağını açıkladı.

MASKE, SOSYAL MESAFE, HİJYEN

Halkın bu süreçte kurallara uymasının önem arz ettiğini bir kez daha dile getiren Bakan Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.