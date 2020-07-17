Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Müzesi'ne girişler ücretsiz

20 binden fazla bitki ve canlı örneğine sahip Kıbrıs Herbaryum Müzesi’ne 20 Temmuz’dan itibaren Ağustos ayı sonuna kadar girişler ücretsiz

Yakın Doğu Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde 18 yıldır sürdürülen bilimsel çalışmalar sırasında toplanmış olan ve 11 bin farklı çeşit bitki türü, canlı örnekleri, fosil ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili 20 binden fazla materyallerin yer aldığı “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi”nin Ağustos ayı sonuna kadar ücretsiz ziyarete açık olduğu bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nin 20 Temmuz’dan itibaren Ağustos ayı sonuna kadar günü hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilerine, özellikle orta okul ve lise öğrencilerine kapılarının ücretsiz açık olduğu duyuruldu.

Kıbrıs’ta mevcut olan 1500-1600 arası bitki türünün 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyallerin Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret için +90 392 680 20 00 dahili 5135 No’lu teflondan randevu ve bilgi alınabiliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi binasında bulunan ve Kıbrıs’a özgü 140, Kuzey Kıbrıs’a özgü Beşparmak Dağları’nda yetişen 19 çeşit bitki türünün de yer aldığı müzede; 3 farklı gruba ait 106 çeşit mantar grubu, 250 su yosunu, 23 sürüngen canlı türü örneği, farklı taksonomik takımlara ait olan böcek kolleksiyonları da yer alıyor.

220 Milyon Yıl Öncesine Dayanan Örnekler Müzede Yer Alıyor…

92 milyon yıl önce deniz altı lavları ile başlayan Kıbrıs Jeolojisinden örneklerin var olduğu müzede, Beşparmak sıradağlarının 250 milyon yıllık kireç taşları, 220 milyonluk fosilleşmiş ağaçlarından örnekler de yer alıyor.

Eğitim ve Araştırmada Rol Alıyor...

İlk, orta ve lise öğrencilerinin daha keyfli ders işlemesi konusunda aktif rol alan müze, eğitim ve araştırma yönü ile tüm araştırmacılara, öğrencilere ve bu konuda çalışacak bilim insanlarına, eğitim yönünden ise tüm doğa ve Kıbrıs meraklılarına hizmet veriyor. Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi halen Viyana Doğa Tarihi Müzesi, Wales Doğa Tarihi Müzesi, Italya Palermo Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi, Ege Üniversitesi ile ortak doğa bilimleri ile ilgili pek çok bilimsel araştırma projesini yürütüyor. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Avrupa Birliği ve TUBİTAK ile işbirliği içerisinde birçok bilimsel çalışma yürütülüyor.

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Özge Özden Fuller: “Kıbrıs adasının doğa tarihi ve botanik değerleriyle ilgili olarak, gelecek nesillere bilgi aktarılması misyonu taşıyoruz...”

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi müzesinin yalnızca Kıbrıs Fauna ve Flora’sına ait veya fosiller ve doğal taşlarına ait bir koleksiyon oluşturmadığını ifade eden Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özge Özden Fuller, müzenin Kıbrıs adasının doğa tarihi ve botanik değerleriyle ilgili olarak, gelecek nesillere bilgi aktarılması misyonu taşıdığını da söyledi.

Müzenin, aynı zamanda Kıbrıs’ın Doğası ile ilgili birçok alanda uluslararası bilimsel projeler yürüterek adada yer alan canlıların biyolojisini ve ekolojisini de araştırmayı hedeflediğini dile getiren Doç. Dr. Fuller, “Özellikle genç ve çocuklar için öğrenmeyi keyifli ve kalıcı hale getiren müzemize genellikle okulların açık olduğu dönemlerde öğrenci ziyaretlerinin çok fazla oluyor. Öğrenciler dışında ülkemize tatil için gelen turistler ve yerli halkımıza genel anlamda hitap eden müzemiz, Ağustos ayı sonuna kadar hafta içi kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açık olacaktır” dedi.