Büyükelçi Feyzioğlu, Türkiye'nin KKTC'siz, KKTC'nin de Türkiyesiz olamayacağının altını çizdi

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 2023 Mali İşbirliği anlaşmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine hayırlı olmasını diledi.

Feyzioğlu, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘KKTC - TC arasında bir tek geçerli hukuk vardır, o da kardeşlik hukukudur’ stratejisi hayata geçmiştir” dedi.

Türkiye'nin KKTC'siz, KKTC'nin de Türkiyesiz olamayacağının altını çizen Feyzioğlu, “Biz birlikte güçlüyüz, bu coğrafyada iki Türk devleti var bu iki Türk devleti ilelebet yan yana, omuz omuza yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

