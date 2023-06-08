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“Biz birlikte güçlüyüz”

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Büyükelçi Feyzioğlu, Türkiye'nin KKTC'siz, KKTC'nin de Türkiyesiz olamayacağının altını çizdi

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“Biz birlikte güçlüyüz”
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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 2023 Mali İşbirliği  anlaşmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine hayırlı olmasını diledi.
Feyzioğlu, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘KKTC - TC arasında bir tek geçerli hukuk vardır, o da kardeşlik hukukudur’ stratejisi hayata geçmiştir” dedi.
Türkiye'nin KKTC'siz, KKTC'nin de Türkiyesiz olamayacağının altını çizen Feyzioğlu, “Biz birlikte güçlüyüz, bu coğrafyada iki Türk devleti var bu iki Türk devleti ilelebet yan yana, omuz omuza yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.
 
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