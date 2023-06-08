“Gereken kararları alacağız”

Başbakan Üstel: “Hiç kimse dövizdeki yükseliş ve hayat pahalılığı nedeniyle halkımızın moralini bozmaya kalkışmasın. Hükümetimiz daha önce olduğu gibi çalışanların hayat pahalılığı karşısındaki alım güçlerini korumak için gereken kararları günü geldiğinde alacaktır”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün dün itibarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlanması ve medyada çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Üstel açıklamasında şunları kaydetti:

“31 Mart tarihinde Gazi Mağusa’da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin o dönemdeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la, KKTC Başbakanı olarak benim imza koyduğumuz İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü, Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Hep vurguladığımız üzere; Kıbrıs Türkü özgürlük mücadelesini başarı ile sonuçlandırarak Devleti’ni kurduğu gibi, Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde alt yapı sorunlarının tümünü geride bırakarak, girişimcilere destek çıkıp, kamuda etkinlik ve verimliliği artırarak kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmayı da mutlaka başaracaktır.

Anavatan Türkiye ise dün olduğu gibi bugün de KKTC ve Kıbrıs Türkü’nün yanındadır, başlıca destekçisidir.

Bu bağlamda 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Anavatan Türkiye’nin ülkemize sağlayacağı kaynak miktarı 9 buçuk milyar Türk Lirası'dır.

Anlaşma kapsamında gençlerimiz, ev almakta zorlanan insanlarımız için uygulamaya koyacağımız sosyal konut projemizin yaşama geçmesi mümkün olacak alt yapısını tamamlayamadığımız kırsal kesim arsaları sorununu geride bırakmamız kolaylaşacaktır.

Aynı şekilde önceki yıllarda başlamış bulunan tarımsal sulama ve içme suyu projeleri bu protokol sayesinde ileriye taşınacaktır; köy yolları dahil olmak üzere yeni karayolları projelerimiz uygulamaya girecektir.

Başkent Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni bir Devlet Hastanesi yapılması projesinin hazırlanması ve uygulama aşamasına getirilmesi dahil bazı sağlık yatırımları bu anlaşma sayesinde yaşam bulacaktır.

Anavatan Türkiye bu protokolle birlikte e-Devlet projesinin tamamlanması sürecine, eğitim sektörümüze destek sağlamaya devam edecektir.

Hiç kimse dövizdeki yükseliş ve hayat pahalılığı nedeniyle halkımızın moralini bozmaya, ümitsizliğe itmeye de kalkışmasın.

Hükümetimiz daha önce olduğu gibi ister kamuda ister özel sektörde olsun çalışanların hayat pahalılığı karşısındaki alım güçlerini korumak için gereken kararları günü geldiğinde alacaktır.

Aynı şekilde hükümetimiz başta tarım, eğitim ve turizm olmak üzere sektörlerimizin sorunlarının aşılması için de elinden gelen tüm olanakları seferber edecektir.”

