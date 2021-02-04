"Birlikte başaracağız"

Değirmenlik Belediyesi sınırıları içinde son 3 gün içinde yapılan 893 PCR testinin sonuçlarının hepsi de negatif çıkaken, Belediye Başkanı Ali Karavezirler, içinden geçtiğimiz bu zor süreci ve her türlü sıkıntıyı birlikte atlatacağımızın altını çizdi

Günlere göre yapılan PCR testi sonuçlar şu şekilde:

KKTC Sağlık Bakanlığı ve Değirmenlik Belediyesi işbirliği içerisinde, belde sınırlarımız içerisindeki 3 bölgede gerçekleştirilen PCR testi sonuçları açıklandı.Değirmenlik Belediyesi basın bürosundan yapılan açıklamada Değirmenlik Bölgesinde 3 günde yapılan toplam 893 PCR testleinin sonuçlarına göre Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve tüm belediye personeli negatif olduğu belirtildi.31 Ocak 2021 Pazar günü Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde toplamda 206 PCR testi yapılıp,sonuç elde edildi.1 Şubat 2021 Pazartesi günü de yine Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde 326 kişiye yapılan PCR testlerinin sonuçlarının3 Şubat 2021 Çarşamba günü Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi’nde (Meriç) toplamda 361 PCR testi yapılırken,çıktı.Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, KKTC Sağlık Bakanlığı’na, ülke genelinde çalışan tüm sağlık ekiplerine ve Corona Virüs testlerini yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Değirmenlik Sağlık Merkezi, Serdarlı Sağlık Merkezi ve Akdoğan Sağlık Merkezi’nde aşılamaların devam ettiğini de hatırlatan Karavezirler ayrıca, aşılamaları yapan tüm sağlıkçılara da çok teşekkür etti.Karavezirler açıklamasında; içinden geçtiğimiz bu zor süreci ve her türlü sıkıntıyı birlikte atlatacağımızın altını çizerken, Değirmenlik Belediyesi olarak da halka her zaman destek olmaya devam edileceğini kaydetti.Destek isteyen vatandaşların 0533 888 25 08, 0533 850 59 98, 0542 888 25 40, 232 33 22, 232 36 33 veya 1828 numaralı telefonlardan belediyemizin personeline ulaşması istendi.