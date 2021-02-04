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Eralp Adanır'ın 18. kitabı “Sözü Uçup Yazısı Kalanlar-2" yayımlandı

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Eralp Adanır’ın, son on yıl içerisinde gerçekleştirdiği röportajlardan oluşan “Sözü Uçup Yazısı Kalanlar-2” isimli eseri yayımlandı

Eralp Adanır'ın 18. kitabı “Sözü Uçup Yazısı Kalanlar-2" yayımlandı
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Tv Program yapımcısı-yönetmen, yazar Eralp Adanır, 18. Kitabı “Sözü Uçup Yazısı Kalanlar-2”, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını olarak okurla buluştu.

BRT-Tv’de edebiyat programlarına imza atan Adanır’ın, son on yıl içerisinde gerçekleştirdiği röportajlardan oluşan “Sözü Uçup Yazısı Kalanlar-2” isimli eseri, seri bir kitap yayınının ikincisi olma özelliği taşıyor. 

Ekrem Yeşilada, Harid Fedai, Ahmet C. Gazioğlu, Mustafa Doğrusöz, Dr. Erdoğan Mirata, Arslan Mengüç, Hüseyin Kanatlı, Dr. Turhan Korun ve Ahmet Necati Özkan’la yapılan röportajlarda toplam 13 kitap ele alındı.

Adanır, kendine özgü röportaj üslubu ile yazarların sadece yazdıkları kitapları sorgulamıyor, yaşamlarını, hayata ve yazın dünyamıza nasıl baktıklarını, beklentilerini, mutluluklarını ve hüzünlerini de, seçtiği sorularla günışığına çıkarıyor.
Eralp Adanır yeni yayımladığı kitap ile ilgili şunları pyalşatı:
"Tüm olumsuzluklara rağmen inadına üretiyoruz. 18. Kitabım "Sözü Uçup Yazısı Kalanlar-2" ile bedenen hayatta olmayıp yazdıkları kitaplar yaptığımız söyleşilerle "yaşar olan" yazarlarımıza vefa borcumuzu ödemeye devam ediyoruz. 2001-2016 yılları arasında 9 yazarımızla gerçekleştirdiğim 13 söyleşi yer alıyor kitabımızda. Kültür Dairesi'nin katkıları ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yayını olarak okurla buluşan 243 sayfalık kitabımızdaki söyleşilerimiz; Harid Fedai, Ahmet C. Gazioğlu, Mustafa Doğrusöz, Ekrem Yeşilada, Dr. Erdoğan Mirata, Arslan Mengüç, Turhan Korun, Hüseyin Kanatlı, Ahmet Necati Özkan ile gerçekleştirilmiştir."

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