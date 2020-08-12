Birçok bölgede yarın elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek, yarın birçok bölgede yapılacak alçak ve orta gerilim hattı çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu

Geçitkale Trafo Merkezi’nde yapılacak olan bakım çalışması nedeniyle saat 09:30’dan yaklaşık saat 10:30’a kadar; Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları, Yiğitler Yolu, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik, Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Cami Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.

GÜZELYURT BÖLGESİ'NDE DE KESİNTİ

Öte yandan alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle; saat 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında Şahinler Köyü’nün bir kısmına (Cennet Sokak, Paşa Sokak, Sümbül Sokak ve Barış Sokak’a) elektrik verilemeyecek.

13 Ağustos 2020 Perşembe günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle; saat 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında Cengizköy’e elektrik verilemeyecek.

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle; saat 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Karaoğlanoğlu Caddesi’nin batı kısmı, Kervansaray Bölgesi, Kemal Pişmiş Sokak, Kıbrıs Shops Edremit Dükkanları, Fairmont Holiday Village ve civarına elektrik verilemeyecek.