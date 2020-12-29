Bir vaka da Şht. Tuncer İlkokulu'nda

Ülkemizde son günlerde artan yerel bulaş nedeniyle başta Lefkoşa olmak üzere diğer yerleşim yerlerinde tedirginlik ataken, özellikle okullarda göülen yeni vakalar endişeye sebep oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulu'nda ve Artı Dersanesi'nde hem öğretmen hem de öğrencilerde tespit edilen pozitif koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor.

Gazetemize ulaşan bilgilere göre bugün Şht. Tuncer İlkokulu'nda 3. sınıf bir öğrencinin de yeni tip koronaviürse yakalandığı bildirildi. Öğrencinin yeni tip koronavirüs olduğunun açıklanması sonrasında tü öğrencilerin evlerine gönderildiği açıklandı.

Öte yandan 9 Eylül İlkokulu'nda vaka sayısının 5 Öğretmen ve 5 öğrenci olmak üzere 10'a yükseldiği bildirildi.