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Bir ithal üründe limitüstü bitki koruma

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Bir ithal üründe limitüstü bitki koruma

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden kırmızı Kalifornia biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilirken, yerli ürünlerde limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadığını duyurdu.

Tarım Dairesi, 30 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden 21 numunede 20 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.

Kırmızı Kalifornia biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.

Öte yandan yerli ürünlerden 18 numuneden hiç birinde limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.

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