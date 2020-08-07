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Grand Ocakbaşı’nda Hakan Yazıcıoğlu ile nostalji akşamları

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Grand Ocakbaşı’nda Hakan Yazıcıoğlu ile nostalji akşamları
Deniz ve dağ manzaralı serin Girne gecelerine efsane lezzetleri ile özel bir fark yaratan Grand Pasha Teras Ocakbaşı pandemi sonrası bıraktığı yerden ayni hızla devam ediyor.
Yeni normalleşme sürecinin gerektirdiği tüm risk önlemlerinin titizlikle uygulandığı deneyimli ekibin yönettiği Teras Ocakbaşı’nda Türk ve Akdeniz mutfağının otantik lezzetlerine şimdilerde güçlü sesi ile aşk şarkılarının usta yorumcusu Hakan Yazıcıoğlu da katıldı.
Yıllarını müziğe adamış SOS grubunun kurucularından Mehmet Özçelik önderliğinde Akustik Band grubu ile mekanın konuklarına unutulmaz nostalji akşamları yaşatan Hakan Yazıcıoğlu, 80’li yıllardan günümüze dillerden düşmeyen şarkıları usta yorumuyla sunarken geceyi paylaşanlara gecenin keyfini yaşamak kalıyor.
 
 
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