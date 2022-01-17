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Bir haftada 4 yangın

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KKTC’de geçen hafta 4 yangın çıktı. Yangınlar sonucu 15 bin 200 TL zarar oldu.

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Bir haftada 4 yangın

 

PGM İtfaiye Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 10-16 Ocak tarihlerini kapsayan bir haftalık sürede itfaiyenin müdahale ettiği 5 de hususi servis olayı yaşandı.

Yangınların muhtemel sebepleri arasında, “faal durumdaki baca içerisinde biriken yağ tortularının alevlenmesi, ihmal ve dikkatsizlik ve aracın elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre” yer aldı.

KOYUN VE KÖPEKLER KURTARTILDI, SU TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiyenin müdahale ettiği hususi servis olaylarının ise “kuyuya düşen koyunun kurtarılması, su çekme- suyun tahliyesinin sağlanması ve dere yatağında mahsur kalan köpeklerin kurtarılması” olduğu belirtildi.

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