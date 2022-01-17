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Sert kış ABD'yi vurdu

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Şiddetli bir kış fırtınası, ABD'nin güneydoğusuna yoğun kar ve buz getirerek 280 binden fazla insanın elektriksiz kalmasına ve 2 binden fazla uçuşun iptal olmasına neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Virginia, Georgia ve Kuzey ve Güney Carolina'nın tümü OHAL ilan etti. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), bazı bölgelerde kar kalınlığının 45 santimetreye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Öte yandan, yolların buz tutması nedeniyle yüzlerce trafik kazası yaşandığı ve bazılarında ölenler olduğu belirtildi

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Sert kış ABD'yi vurdu

 

 

 ABD'nin güney ve doğu yakası şiddetli kar fırtınasının etkisine girdi.


 
 
ABD'de sert kış: Araçlar yoldan çıktı, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı - 2

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, fırtınanın Georgia, Virginia, Kuzey ve Güney Carolina başta olmak üzere birçok eyaleti etkilediğini açıkladı.


ABD'de sert kış: Araçlar yoldan çıktı, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı - 3

Açıklamanın ardından bu eyaletlerde OHAL ilan edildi.


 
ABD'de sert kış: Araçlar yoldan çıktı, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı - 4

Bu eyaletlerde, kar kalınlığının 45 santimetreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtildi.


ABD'de sert kış: Araçlar yoldan çıktı, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı - 5

Diğer taraftan, fırtına ulaşımı olumsuz etkiledi. Binlerce uçuş iptal edildi.


ABD'de sert kış: Araçlar yoldan çıktı, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı - 6

YÜZLERCE KAZA YAŞANDI

Çok sayıda kişi yolda kalırken, yüzlerce kaza yaşandığı ve can kayıpları olduğu bildirildi.


 
ABD'de sert kış: Araçlar yoldan çıktı, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı - 7

YAKLAŞIK 300 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Yaşanan kesintiler nedeniyle 280 bini aşkın kişiyse elektriksiz kaldı.


ABD'de sert kış: Araçlar yoldan çıktı, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı - 8

Kesintilerin artması beklenirken, elektriksiz kalan bölgelerde halk ısınabilsin diye barınaklar kurulmaya başlandı.


ABD'de sert kış: Araçlar yoldan çıktı, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı - 9

Öte yandan, 80 milyon kişinin olumsuz hava koşullarından etkilenmesi bekleniyor.


 
ABD'de sert kış: Araçlar yoldan çıktı, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı - 10

Florida eyaletindeyse rüzgar hızı 190 kilometreyi bulan hortum meydana geldi.


ABD'de sert kış: Araçlar yoldan çıktı, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı - 11

Park alanında bulunan karavanlar yerle bir oldu.


ABD'de sert kış: Araçlar yoldan çıktı, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı - 12
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