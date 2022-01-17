Sert kış ABD'yi vurdu

Şiddetli bir kış fırtınası, ABD'nin güneydoğusuna yoğun kar ve buz getirerek 280 binden fazla insanın elektriksiz kalmasına ve 2 binden fazla uçuşun iptal olmasına neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Virginia, Georgia ve Kuzey ve Güney Carolina'nın tümü OHAL ilan etti. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), bazı bölgelerde kar kalınlığının 45 santimetreye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Öte yandan, yolların buz tutması nedeniyle yüzlerce trafik kazası yaşandığı ve bazılarında ölenler olduğu belirtildi

ABD'nin güney ve doğu yakası şiddetli kar fırtınasının etkisine girdi.





ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, fırtınanın Georgia, Virginia, Kuzey ve Güney Carolina başta olmak üzere birçok eyaleti etkilediğini açıkladı.

Açıklamanın ardından bu eyaletlerde OHAL ilan edildi.



Bu eyaletlerde, kar kalınlığının 45 santimetreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Diğer taraftan, fırtına ulaşımı olumsuz etkiledi. Binlerce uçuş iptal edildi.

YÜZLERCE KAZA YAŞANDI Çok sayıda kişi yolda kalırken, yüzlerce kaza yaşandığı ve can kayıpları olduğu bildirildi.



YAKLAŞIK 300 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI Yaşanan kesintiler nedeniyle 280 bini aşkın kişiyse elektriksiz kaldı.

Kesintilerin artması beklenirken, elektriksiz kalan bölgelerde halk ısınabilsin diye barınaklar kurulmaya başlandı.

Öte yandan, 80 milyon kişinin olumsuz hava koşullarından etkilenmesi bekleniyor.



Florida eyaletindeyse rüzgar hızı 190 kilometreyi bulan hortum meydana geldi.

Park alanında bulunan karavanlar yerle bir oldu.

