Bir çukurun maliyeti cep yakıyor

Yollardaki çukurlar nedeniyle araçların lastikleri patlıyor, rimsleri eğriliyor, birçok aksamı zarar görüyor
Ülkemizde yıpranmış ve tahrip olmuş yollar, sürücülere zor anlar yaşatıyor, araçlara büyük zarar veriyor.
Sürücüler “Çukur ve deformelerle dolu bozuk yollar arabalarımızı hurdaya çevirdi” diye konuşuyor.
Makinist Hüseyin Orçan ise, yıpranmış ve çukurlu olan yolların sürücülere maliyetine değindi.
Orçan, “5 yıl önce bir çukurun sürücülere ortalama bin TL maliyeti vardı. Şimdi ise bu rakam 6 -7 bin TL. Çukurlar nedeniyle araçların lastikleri patlıyor, rimsleri eğriliyor, Z-Rotları başta olmak üzere birçok aksamı zarar görüyor” ifadelerini kullandı.
İşte zarar gören parçalar….
Parça İsimleri En düşük ve yüksek fiyat (TL)
Amortisörler(ön tek): 1500- 3000
Z-Rot (çift): 800 -2000
Lastikler (tek): 1000- 2500
Ön teker rulmanı (porya): 1500-2000
Jant (tek): 1500 – 2000
Salıncak (çift): 3400- 3600
Rot mili (çift): 800-1600
Rot balans: 250-400
Ön düzen: 120-150
Dümen kutusu: 1500-3000