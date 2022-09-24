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Bir çukurun maliyeti cep yakıyor

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Yollardaki çukurlar nedeniyle araçların lastikleri patlıyor, rimsleri eğriliyor, birçok aksamı zarar görüyor

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Bir çukurun maliyeti cep yakıyor
 
Ülkemizde yıpranmış ve tahrip olmuş yollar, sürücülere zor anlar yaşatıyor, araçlara büyük zarar veriyor.
Sürücüler “Çukur ve deformelerle dolu bozuk yollar arabalarımızı hurdaya çevirdi” diye konuşuyor.
Makinist Hüseyin Orçan ise, yıpranmış ve çukurlu olan yolların sürücülere maliyetine değindi.
Orçan, “5 yıl önce bir çukurun sürücülere ortalama bin TL maliyeti vardı. Şimdi ise bu rakam 6 -7 bin TL. Çukurlar nedeniyle araçların lastikleri patlıyor, rimsleri eğriliyor, Z-Rotları başta olmak üzere birçok aksamı zarar görüyor” ifadelerini kullandı.

İşte zarar gören parçalar….

Parça İsimleri    En düşük ve yüksek fiyat  (TL)

Amortisörler(ön tek):  1500- 3000

Z-Rot (çift):  800 -2000

Lastikler (tek):  1000- 2500

Ön teker rulmanı (porya):  1500-2000

Jant (tek):  1500 – 2000

Salıncak (çift):  3400- 3600

Rot mili (çift):  800-1600

Rot balans:  250-400

Ön düzen:  120-150

Dümen kutusu:  1500-3000
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