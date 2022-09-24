Bir çukurun maliyeti cep yakıyor

Yollardaki çukurlar nedeniyle araçların lastikleri patlıyor, rimsleri eğriliyor, birçok aksamı zarar görüyor



Ülkemizde yıpranmış ve tahrip olmuş yollar, sürücülere zor anlar yaşatıyor, araçlara büyük zarar veriyor.

Sürücüler “Çukur ve deformelerle dolu bozuk yollar arabalarımızı hurdaya çevirdi” diye konuşuyor.

Makinist Hüseyin Orçan ise, yıpranmış ve çukurlu olan yolların sürücülere maliyetine değindi.

Orçan, “5 yıl önce bir çukurun sürücülere ortalama bin TL maliyeti vardı. Şimdi ise bu rakam 6 -7 bin TL. Çukurlar nedeniyle araçların lastikleri patlıyor, rimsleri eğriliyor, Z-Rotları başta olmak üzere birçok aksamı zarar görüyor” ifadelerini kullandı.



İşte zarar gören parçalar….



Parça İsimleri En düşük ve yüksek fiyat (TL)



Amortisörler(ön tek): 1500- 3000



Z-Rot (çift): 800 -2000



Lastikler (tek): 1000- 2500



Ön teker rulmanı (porya): 1500-2000



Jant (tek): 1500 – 2000



Salıncak (çift): 3400- 3600



Rot mili (çift): 800-1600



Rot balans: 250-400



Ön düzen: 120-150



Dümen kutusu: 1500-3000

