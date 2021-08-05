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Bir ayda 28 kişiye vatandaşlık

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UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, 10 kişiye daha KKTC vatandaşlığı verdi

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Bir ayda 28 kişiye vatandaşlık
 
UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, 10 kişiye ‘istisnai yurttaşlık’ verilmesini onayladı.
Resmi Gazete’de yayımlanıp, yürürlüğe giren kararlara göre; Serkan Koşar, Nurten Altuğrul, Buse Altun, Zafer Yıldız, Mehmet Ali Kirik, Halil İbrahim Akhan, Ali Şahan, Pınar Ten, Sevilay Keçeli, Tahacan Aladağ KKTC yurttaşlığına alındı.
3 Ağustos tarihli Resmi Gazete’deki kararda, yurttaşlığa alınanların tek tek gerekçeleri de sıralandı, bu gerekçelerin bazılarında  ‘KKTC'yi vatanı olarak benimsediği, iyi ahlak sahibi olduğu’ ifadeleri dikkat çekti.
Bakanlar Kurulu, 14 Temmuz 2021 tarihinde, 18 kişiye KKTC vatandaşlığı vermişti. 10 yeni vatandaşlıkla birlikte, son bir ayda 28 kişiye vatandaşlık verilmiş oldu.
 
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