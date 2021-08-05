8 ay sonra gelen yılbaşı kutlama mektubu şaşırttı

NovaBank Genel Müdürü Bülent Berkay’a Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından gönderilen yılbaşı tebrik mektubu tam 8 ay sonra adresine ulaştı



Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından NovaBank Genel Müdürü Bülent Berkay’a gönderilen yılbaşı tebrik mektubu, 8 ay sonra adresine ulaştı.

Trajikomik olayı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Bülent Berkay, “28 Aralık 2020 tarihinde Lefkoşa postanesine verilen ve 6 Ocak 2021 tarihinde Kaymaklı postanesine gelen yılbaşı tebrik yazımı 03 Ağustos 2021’de teslim aldığımı teyit eder teşekkürlerimi sunarım” diyerek, mektubu paylaştı.

ARIKLI DA DALGA GEÇTİ

Öte yandan, Berkay’ın söz konusu paylaşımının altına yorum yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise “Tebrikler. Dünya rekorunu kırmış olduk. Hiç olmazsa bu konuda olsun rekortmeniz” ifadelerini kullandı.







