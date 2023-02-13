Bir aile yok oldu

4 kişilik Çavdır ailesinden 3'ü İsias Otel enkazında yaşamını yitirdi. Adıyaman’a gitmeyip Kıbrıs’ta nene ve dedesinin yanında kalan diğer kız evlatları ise anne babasız ve kardeşsiz kaldı

4 kişilik Çavdır ailesinden 3'ü depremde yaşamını yitirdi. Anne, baba ve bir kız çocukları yaşamını yitirirken, Adıyaman’a gitmeyip Kıbrıs’ta nene ve dedesinin yanında kalan diğer kız evlatları ise anne babasız ve kardeşsiz kaldı.Adıyaman’daki deprem felaketinde İsias Otel enkazında hayatlarını kaybeden anne Havva Balcı Çavdır, baba Evren Çavdır ve evlatları Elvin Çavdır dün son yolculuklarına uğurlandı.Torunlarına ve evlatlarına doyamayan anne-bana, nine-dedelerin feryatları yürekleri dağladı. Acılı anne evladının ve torunun resmini bağrına bastı.Çavdır ailesinin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı... Bazı aile yakınları baygınlık geçirerek, hastaneye kaldırıldıElvin Çavdır, Evren Çavdır ve Havva Balcı Çavdır, öğle namazına müteakip Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.Çavdır’ların tabutları Türk ve KKTC bayraklarına sarıldı. Lala Mustafa Paşa Camii’nin önündeki alanı dolduran kalabalık, hayatını kaybeden aileye dualar ve gözyaşlarıyla veda etti.